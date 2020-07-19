مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين السوريين لاختيارأعضاء البرلمان

ومع افتتاح المراكز عند الساعة السابعة صباحا، بدت حركة الوافدين للإدلاء بأصواتهم خفيفة نسبيا، وهي عادة ما تبدأ بالتزايد بعد الساعة العاشرة.

وستستمر عمليات الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، ما لم يتم تمديدها يوما آخر.

ويتنافس في هذه الدورة التشريعية 1656 مرشحا بينهم 200 امرأة للفوز بـ 250 من مقاعد البرلمان السوري الذي يعاد انتخابه مرة كل 4 سنوات.

وهذا الدور التشريعي هو الثالث، بعد تعديل الدستور السوري في 2012.

وأقرت وزارة الصحة السورية رزمة من الإجراءات الوقائية و الضوابط الصحية الواجب اتخاذها في المراكز الانتخابية كالالتزام بإجراءات التباعد المكاني، وتحديد عدد الأشخاص المفترض تواجدهم في المراكز وتحديد عدد المقترعين المفترض تواجدهم في ذات الوقت داخل القاعة بما يتناسب مع سعتها، وتعزيز الشروط الصحية في المراكز الانتخابية كالتهوية ومنع التدخين، وارتداء الكمامات من قبل العاملين على صناديق الانتخاب والوكلاء، واستخدام مواد التعقيم بعد عملية التصويت.