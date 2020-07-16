كلميم: توقيف خمسيني بحوزته 860 كلغ من مخدر الشيرا

منذ 57 ثانية
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم ،صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص (55 عاما) ، بحوزته 860 كيلوغراما من مخدر الشيرا ، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ أنه جرى خلال هذه العملية، التي نفذت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي ،توقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع بالمنطقة القروية “واد تيزيمي” التي تبعد بحوالي 70 كيلومتر عن مدينة كلميم، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في أرض خلاء عن حجز 34 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الاجمالي 860 كيلوغراما .

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلص البلاغ الى أن هذه القضية، تندرج في سياق العمليات الأمنية المشتركة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية، لاسيما الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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