عاجل : غرق مركب صيد بسواحل أكادير و 12 بحار في عداد المفقودين

منذ 3 ساعات
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 ع اللطيف بركة : هبة بريس 
 علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن غرق مركب صيد ساحلي قبل قليل من ليلة الاربعاء – الخميس 9 يوليوز الجاري، على بعد حوالي 28 ميلا من ميناء المدينة، حسب أخر إحداثيات جهاز الرصد و التتبع.
 الحادث إستنفر السلطات المينائية، وخفر السواحل حيث انطلقت، خافرة إنقاد الارواح البشرية، لتقوم بعملية بحث ميدانية، بحثا عن ناجيين من بحارة المركب المسمى ” مارمارا ”  .
وبعد عملية تمشيط أولية بمسرح الحادث، أملا في العثور على ناجين من طاقم المراكب المفقود، اشارت مصادرنا أنه تم العثور على مجموعة من صدريات النجاة، وطوق النجاة، و بعض الوسائل الأخرى المنتمية للمركب، إضافة وسيل من الكازوال يطفو فوق مياه الاطلسي.
ويجهل إلى حدود اللحظة العدد الحقيقي لعد البحارة الذين يشكلون طاقم المركب، فيما تشير المعطيات الأولية أن أزيد من 12 بحارا هم في عداد المفقودين، في حين  تجهل إلى حدود اللحظة الأسباب الحقيقية التي كانت سببا في هذه الفاجعة المأساوية.

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