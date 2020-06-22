بسبب امتناعه عن التصريح بممتلكاته .. عزل محامي الريسوني والزفزافي

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الربــــاط

 

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 26 شوال 1441 (18 يونيو 2020) مراسيم عزل منتخبين بمجموعة من المجالس الجماعية بسبب عدم تسوية الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات،

وجاء ضمن الاسماء المعزولة  المحامي عبد المولى المروري منتخب بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعمالة الرباط والذي ينوب حاليا عن الصحافي المعتقل سليمان الريسوني و الزفزافي

ويستند قرار عزلهم إلى ما تنص على مقتضيات القانون 54-06 ،المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، وهو ما لم يلتزم به المعنيون.

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