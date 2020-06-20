بريطانيا.. مقتل 3 أشخاص بعملية طعن في مدينة “ريدنغ “

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قتل ثلاثة أشخاص ونقل جريحان إلى المستشفى إثر عملية طعن في مدينة ريدنغ الإنجليزية، وفقا لما نقلته صحيفة “تلغراف” البريطانية اليوم السبت

.وكانت وكالة “رويترز” أعلنت عن تعرض عدد من الأشخاص لعملية طعن في المدينة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العملية وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية.

وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث.

وأشار جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدنغ إلى أن الشرطة تتعامل مع “حادث خطير”، وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة

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