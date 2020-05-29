في زمن الحظر.. جمارك سطات تحجز 4 أطنان من الأكياس البلاستيكيه

منذ 32 دقيقة
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محمد منفلوطي-هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المختلطة التابعة لزمرة جمارك سطات ليلة الخميس الجمعة من حجز مايقارب من أربعة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة التي كانت في طريقها للتداول بالأسواق الوطنية في زمن كورونا والحجر الصحي.

وعلمت هبة بريس من مصادرها، أن العملية النوعية تمت بمحطة الاداء بالطريق السيار الرابطة بين برشيد وسطات، اذ كانت الحمولة مخبأة بطريقة مهنية بشاحنة من الحجم الكبير، وهي العملية التي تأتي في سياق الحملات التمشيطية واليقظة المتواصلة لتجفيف الممرات والطرقات وخاصة الطريق السيار الرابطة بين مراكش وبرشيد البيضاء مرورا بمدينة سطات وبمختلف مداخل ومخارج المدينة لوضع حد لكافة المحاولات المشكوك فيها والتي تستهدف تهريب المخدرات أو السلع او ماشابه ذلك.

هذا وقد قطر الشاحنة المذكورة نحو مستودع جمارك سطات بالمدينة لتفريغ الحمولة وعدها وتسجيلها بسجلات خاصة قبل ان يتم ايداع الشاحنة بالمستودع البلدي وفتح تحقيق مع سائقها.

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