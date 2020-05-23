وزارة الأوقاف: التوقعات الحسابية حول موعد عيد الفطر “ليست حاسمة”

منذ 51 دقيقة
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هبة بريس

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن التوقعات الحسابية حول موعد عيد الفطر “ليست حاسمة”، مشيرة إلى أن الرؤية الفعلية للهلال هي المرعية في المملكة المغربية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في هذا الإطار أن “كل استباق، ولو وافق ما سيأتي الإعلان عنه، يعتبر خبرا زائفا”، مشيرة إلى أنه “قد وقع للأسف أن خمسة مواقع قد ارتكبت هذه المخالفة خلال مراقبة شهر رمضان، وبدأت تتحدث عن “بلاغ” من الوزارة نصف ساعة قبل صدوره.

ودعت الوزارة، الى الجهات المعنية بالخبر الى انتظار إصدار بلاغها الرسمي.

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