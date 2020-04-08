رب أسرة ينتحر شنقا بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، اليوم الأربعاء، جثة رجل فضى نحبه إثر انتحاره شنقا.

وحسب وقائع النازلة، فإن رب أسرة، أب لأربعة أبناء، أقدم، اليوم الأربعاء، في حدود الساعة السابعة صباحا، على وضع حد لحياته شنقا باوسطة حبل داخل منزل أسرته، الكائن في دوار “المهارزة الساحل، الخاضع لنفوذ دائرة البئر الجديد، بإقليم الجديدة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “البئر الجديد”، التابع لسرية الجديدة، إلى الدوار المستهدف بالتدخل، حيث أجرى المحققون في مسرح النازلة، المعاينات والتحريات الميدانية، وأحالوا جثة الهالك الذي كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن، على متن سيارة إسعاف، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

إلى ذلك، فتحت الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، بحثا قضائيا لتحديد أسباب وملابسات الواقعة المأساوية.