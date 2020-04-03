أمن البيضاء يوقف شخصا باع لمواطنين شققا في مشروع عقاري وهمي

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه جرى توقيفه أثناء تطبيق إجراءات الحد من تنقلات المواطنين برسم حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعدما تم ضبطه رفقة مجموعة من الضحايا الذين سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل بيعهم شققا في مشروع عقاري وهمي، قبل أن يتبين أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأوضح البلاغ أن عملية التفتيش الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مجموعة من الوثائق التعريفية المزورة التي تحمل هويات مختلفة، فضلا عن بطائق بنكية وبطائق زيارة في اسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.