وجدة .. مصرع طفل في حريق مهول اندلع بمنزل في حي السمارة

*صورة تعبيرية

هبة بريس : وجدة

شب حريق زوال اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري داخل منزل في حي السمارة بوجدة، حيث لقي طفل( سنتان) مصرعه متأثرا بالنيران الكثيفة، فيما تعرضت طفلة( أربع سنوات) إلى حروق من الدرجة المتوسطة تم نقلها بالمستشفى الجامعي محمد السادس بالمدينة.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، كون الطفل الهالك قام بإضرام النار عبر ولاعة مما جعل ألسنة اللهب تشتعل بسرعة في اركان المنزل.

وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الوقاية المدنية و الامن الوطني الى عين المكان، حيث عاينت الحادث وفتح تحقيق في الواقعة لتحديد ملابسات وظروف الحادث المؤلم.