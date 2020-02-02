بعد أحداث مباراة الأهلي والهلال .. “الكاف” يخرج بهذا القرار

هبة بريس ـ رياضة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الهلال السودانى والأهلى المصري والتى أقيمت في السودان فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الهلال والأهلى أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثانى من شوط المباراة الثانى اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة.

وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذى نجح فى السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتى توقفت إلى ما يقرب من 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية.

وينتظر الكاف تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل لجنة المسابقات المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية تجاه الفريق السودانى تجنبا لتكرار هذا فى المباريات المستقبلية من البطولة