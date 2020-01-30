عاجل..العثور على جثة متشرد داخل سيارة مهجورة بطنجة

نُشر بتاريخ :  2020-01-30 - 21:59
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

عثر قبل قليل من مساء اليوم الخميس 30 يناير الجاري ، على جثة شخص في الخمسينيات من العمر داخل احدى السيارات المهجورة والمركونة في مكان خلاء بحومة الدراوة بمدينة طنجة ، حسب ما أكدته مصادرنا.

ذات المصادر أضافت أن الهالك متشرد في الخمسينيات من العمر عثر عليه جثة هامدة داخل السيارة بتجزئة “سليمة” بالمنطقة المذكورة التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة امغوغة ، حيث رجحت مصادرنا أن يكون المتشرد قد هلك بسبب البرد القارس الذي تشهده مدينة طنجة في الأيام الأخيرة.

هذا، وفور اخطارها هرعت المصالح الامنية الى عين المكان ، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطن طجة،. قصد اخضاعها للتشريح الطبي من ٱجل تحديد أسباب الوفاة المباشرة.
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