رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحل بالعيون

هبة بريس - و م ع

حل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السيد أحمد أحمد، مساء اليوم الاثنين بمطار الحسن الأول بالعيون، لحضور نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020.

وفي تصريح للصحافة، شكر السيد أحمد أحمد، السلطات والمسؤولين المغاربة على تعبئة الموارد اللازمة لاستقبال هذا الحدث ولإنجاح تظاهرة قارية مشهودة، بالإضافة إلى تشييد بنى تحتية رياضية من شأنها ضمان انبثاق كرة القدم خصوصا، والرياضة على العموم.

وفي تصريح مماثل، قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، إن مدينة العيون مؤهلة لتنظيم تظاهرات كبرى، قارية وعالمية، أسوة بحواضر الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفضل السياسة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وستجري احتفاليات افتتاح نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020 والتي تتواصل ختى 7 من الشهر المقبل، مساء غد الثلاثاء.

وانقسمت الفرق المتأهلة لهذا الحدث إلى مجموعتين. المجموعة ألف تضم المغرب وغينيا الاستوائية وجزر موريس وليبيا، في حين تضم المجموعة باء كلا من مصر وغينيا وأنغولا والموزمبيق.

وسيعرف اليوم الأول إجراء مبارتين، سيواجه خلالها المنتخب الغيني الاستوائي جزر الموريس، في خين سيواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي.

وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في هذه البطولة الإفريقية إلى كأس العالم المزمع تنظيمه بليتوانيا خلال الفترة الممتدة من 12 شتنبر إلى 4 من أكتوبر من هذه السنة.

ويصبو المنتخب الوطني الفائز بلقب الدورة الماضية التي احتضنتها جنوب إفريقيا سنة 2016، بتفوقه على مصر بثلاثة أهداف لهدفين، الحفاظ على اللقب الغالي.