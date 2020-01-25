جريمه بشعة بالجديدة .. شخص يذبح شقيقه من الوريد الى الوريد

*صورة تعبيرية

أحمد مصباح – هبة بريس

أقدم شقيق، ليلة أمس الجمعة، على قتل شقيقه بطريقة بشعة، بإحدى الدواوير الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور.

وحسب ملابسات جريمة الدم البشعة، فإن رجلا عازبا، يبلغ من العمر 60 سنة، عاد مؤخرا ليستقر ويعيش مع والدته وأفراد أسرته، في منزل العائلة الكائن بتراب قيادة العونات بإقليم سيدي بنور. وكان الشقيق الأكبر دخل في نزاع مع شقيقه الذي يصغره ب15 سنة، وهو رب أسرة وأب ل4 أبناء، حول عقارات مملوكة على الشياع، خلفها الوالد الذي وافته المنية منذ 15 سنة. وغالبا ما كانت الخلافات الأسرية تنتهي بوضع شكايات لدى السلطات المختصة.

وليلة أمس الجمعة، باغت الشقيق الأصغر شقيقه، بأن سدد له ضربة عنيفة من الخلف، بأدة حادة، سقط على إثرها أرضا، عمد على إثرها إلى ذبحه بسكين من الوريد إلى الوريد، وتقطيع بعض أجزاء جسده.

هذا، وأوقف المتدخلون لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز العونات، التابعة لسرية سيدي بنور، القبض على الجاني، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معه وإحالته، في إطار مسطرة تلبسية، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية جريمة القتل العمد، مع التنكيل بالجثة.