مقتل شخصين إثر الثلوج والأمطار في إسبانيا

نُشر بتاريخ :  2020-01-21 - 00:00
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هبة بريس ـ وكالات

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في إسبانيا، نتيجة تساقط كثيف للثلوج، وهطولات مطرية وعواصف غير مسبوقة.

وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” اليوم الاثنين، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، اضطرت سلطات خمس مقاطعات شرق البلاد، إلى إعلان أعلى مستوى من حالة الطوارئ.

وفي الساحل الشرقي لإسبانيا، المطل على المتوسط، توقف العمل في مطار أليكانتي، كما تم إغلاق 30 من طرق السيارات.

ووفقا للوكالة، فإن العواصف والرياح، تسببت بتدمير بعض المباني في الجزء الساحلي من بلدية غانديا بمقاطعة فالنسيا، وفي العديد من المدن الإسبانية الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية في عموم إسبانيا حتى الأربعاء المقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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