عاجل.. الرصاص يلعلع بازغنغان ضواحي الناظور

هبة بريس – الرباط

أفادت مصادر محلية من مدينة ازغنغان نواحي الناظور ، أن ساكنة أحد الاحياء اهتزت منذ قليل على وقع اطلاق الرصاص من طرف أشخاص مجهولين حيث أصيب شخص بجروح تطلبت نقله على وجه السرعة نحو مستشفى الحسني على متن سيارة اسعاف.

واضافت المصادر أن سيارة رباعية الدفع كان على متنها مجموعة من الاشخاص عمدوا الى اطلاق النار على الشخص المصاب بغرض تصفية حسابات تتعلق بالاتجار في المخدرات ، مما خلف حالة من الاستياء بين ساكن الحي الذي شهد الحادث.

هذا، ومن المنتظر أن تدخل المصالح الأمنية على خط الواقعة ، للكشف عن ملابساتها وظروف اطلاق النار وتحديد هوية الفاعلين.