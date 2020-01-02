لفتيت يدعو لتحسين وضعية مختلف رجال السلطة بالمغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل وزارة الداخلية استراتيجيتها الرامية للرفع من كفاءة و مهنية رجال السلطة بمختلف أقاليم المملكة و ذلك بتحسين ظروف و ضوابط عملهم.

و في هذا الصدد، ذكرت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليماته بتحسين أوضاع رجال السلطة بمختلف مناطق المملكة.

و أوضح المصدر ذاته أن لفتيت، أكد من خلال تعليمات وجهها لكبار مسؤولي الإدارة الترابية حرص الداخلية المغربية على العناية برجال السلطة بكل رتبهم.

كما دعا المسؤول الأول عن أم الوزارات للأخذ بعين الاعتبار الملفات الاجتماعية لرجال السلطة، أكثر من أي وقت مضى، بما يضمن توفير المناخ السليم لممثلي الإدارة الترابية للعمل في ظروف مستقرة اجتماعيا، وقادرة على الإسهام في مردوديتهم وإنتاجيتهم.