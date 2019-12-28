وفاة شرطي شاب إثر وعكة صحية مفاجئة بالحسيمة

هبة بريس - الرباط

نقل رجل أمن في الثلاثينيات من العمر، زوال اليوم على وجه السرعة الى مستشفى مدينة الحسيمة ، حيث توفي هناك إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به.

وحسب المعطيات المتوفرة فان الشرطي الشاب ، كان يعمل قيد حياته بمفوضية أمن الحسيمة ، تعرض لأزمة صحية مفاجئة ألمت به داخل منزله الذي يقطن به قبل أن يتم نقله على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات ليلفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت اشراف النيابة العامة، فيما تم وضع جثة الشرطي بمستودع الاموات قصد اخضاها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد اسباب الوفاة.