رفع الحظر عن صدفيات الناظور وتحذيرات للمستهلكين

هبة بريس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، امس الجمعة، رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة راس كبدانة-السعيدية التابعة للدائرة البحرية للناظور.

وأفاد بلاغ للوزارة أن نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على مستوى هذه المنطقة، أظهرت “استقرارا للوسط وتطهيرا كليا للصدفيات”.

وأوصت الوزارة المستهلكين بالتزود فقط بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة، محذرة من أن “الصدفيات التي يتم بيعها بشكل عشوائي دون احترام المواصفات لا تتوفر على أي ضمانة للسلامة، ومن ثم فإنها تشكل خطرا على الصحة العمومية”.

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