وفاة تلميذة إثر سقوطها من مبنى مؤسسة خصوصية بالرشيدية

هبة بريس – الرشيدية (الصورة تعبيرية )

توفيت مساء أمس الثلاثاء 09 دجنبر الجاري تلميذة بمدينة الرشيدية، جراء مضاعفات سقوطها من الطابق الأول لمؤسسة خصوصية كانت تتلقى فيها دروس خصوصية ليلية.

ووفق مصادر “هبة بريس” فالتلميذة الضحية “ف.م” كانت تتابع دراستها بجدع مشترك علمي خيار فرنسية بمؤسسة خصوصية معروفة بالمدينة، وكانت في حصة لساعات إضافية في مؤسسة خصوصية أخرى، إلا أنها سقطت من نافذة أحد القاعات التي كانت تحتضن هذه الحصص ليتم نقلها الى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلفظ انفاسها الاخيرة هناك .

وخلف وفاة التلميذة “ف.م” اسى وحزن لدى رفاقها والأطر الادارية والتربوية العاملة بالمؤسسة التي كانت تتابع فيها دراستها .

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