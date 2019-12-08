السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين

هبة بريس ـ وكالات

اعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص، فجر الخميس الماضي، بعد إدانتهم بارتكاب “جرائم إرهابية”.

وبحسب التنسيقية الحقوقية التابعة للمعارضة، فإن السلطات المصرية أعدمت كلاً من إبراهيم إسماعيل المحكوم عليه بالإعدام في أربع قضايا آخرها القضية المعروفة إعلامياً باسم “كنيسة حلوان”، ومحمد جمال هنداوي المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة باسم “سفارة النيجر”، وعبد الرحمن عبد الرحيم عودة، المدان بالانتماء إلى تنظيم “ولاية سيناء”.

وأفادت التنسيقية بأن السلطات أبلغت أهالي المذكورين تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وطلبت منهم الحضور لتسلُّم جثثهم، في حين أكد مصدر من ذوي من أُعدموا، أن الأمر كان مفاجئاً، ولم تكن هناك أي معلومات سابقة عن قرب تنفيذ الإعدام، وهو ما شكَّل صدمة لهم.

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