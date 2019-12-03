سكارى يختطفون شابة بالمحمدية و مواطنون يحاصرون السيارة لإنقاذها

نُشر بتاريخ :  2019-12-03 - 17:42
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هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت مدينة المحمدية ليلة أمس واقعة اختطاف شابة من الشارع العام من طرف مجهولين بالشارع العام على متن سيارة ، قبل أن يتدخل عدد من شباب المنطقة لمحاصرة المختطفين و إنقاد الفتاة بطريقة بطولية.

و أكدت مصادر مطلعة أن فتاة في عقدها الثاني شرعت في الصراخ من داخل إحدى السيارات و هو ما أثار انتباه المارة الذين حاولوا مطاردة السيارة و محاصرتها مما دفع بسائقها لسلك طريق في الاتجاه الممنوع وسط مطاردة من عدد من الشبان بدراجاتهم النارية و العادية و حتى الراجلين.

و بعدما تمت محاصرة السيارة من طرف شباب المنطقة ، حاول شابان كانا بالسيارة الفرار قبل أن يتم توقيفهم ، فيما جرى تخليص الشابة من قبضتهم في انتظار حلول عناصر الأمن التي قامت باعتقال المعنيين بالأمر و نقلهم لمقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معهم خاصة أن علامات السكر الطافح كانت تبدو عليهم.

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