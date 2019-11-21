الناظور.. توقيف شخصين متورطين في التهريب الدولي للمخدرات

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و 40 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية من الحجم الكبير بالجماعة القروية تازاغين، على بعد 80 كيلومتر تقريبا في اتجاه مدينة الحسيمة، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخل السيارة المضبوطة من حجز 3 أطنان و657 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت ملفوفة داخل 70 رزمة من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد ارتباطاتهما المحتملة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.

وتندرج هذه العملية النوعية، في سياق العمليات المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

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