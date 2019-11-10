تسبب في خسائر مادية .. اندلاع حريق مهول بسوق “دالاس” بالبيضاء

نُشر بتاريخ :  2019-11-10 - 19:23
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هبة بريس

اندلع صباح يومه الأحد، حريق مهول بسوق المتلاشيات المعروف ب”دالاس” بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد شهود عيان، أن الحريق الذي انطلق بتعالي أصوات انفجار قنينات الغاز الصغيرة، قبل أن ينتشر بشكل سريع في عدد من المحلات .

وأضاف ذات الشهود، أن الحريق تسبب في خسائر مادية مهمة لأصحاب محلات المتلاشيات والملابس المستعملة، فيما لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

هذا وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الامنية، على عجل بعين المكان حيث تم إخماد الحريق وفتح تحقيق للكشف عن ملابساته.

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