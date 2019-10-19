تسمم غذائي للطاقم المداوم بالمستشفى الاقليمي بجرسيف

هبة بريس _ الرباط

كشف بديع احميدوش، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، عن تسمم غذائي تعرض له الطاقم الطبي المداوم بالمستشفى الإقليمي لمدينة جرسيف.

وقال احميدوش، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية على أن التسمم الغذائي، تعرض له 13 موظفا بالمستشفى، حالتان منهما حرجة ولازالتا تحت العناية الصحية لحدود الساعة.

هذا ونظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية وقفة احتجاجية داخل المستشفى للتنديد بالاستهتار بصحة الموظفين وعدم مراقبة الوجبات الصحية المقدمة للممرضين والأطباء

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