طقس الجمعة .. جو معتدل بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

توقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، طقسا هادئا في مجموع المملكة مع تشكل سحب منخفضة ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول المحيطية خلال الليل.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة القوة جنوبية الى شرقية بالجنوب الشرقي وشرق المملكة وشمالية الى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس والهضاب العليا وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و24 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالسواحل وبالمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج الى قوي الهيجان على باقي المناطق الساحلية.

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