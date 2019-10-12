العثماني :”أن يصبح أمكراز وزيرا …هذه أعجوبة الزمان“ (فيديو)

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس- الرباط

اختار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، طريقة خاصة من أجل التعبير عن سعادته بتعيين الكاتب العام لشبيبة حزبه، محمد أمكراز، وزيرا للتشغيل والإدماج المهني.

وقال سعد الدين العثماني، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للكتاب المجاليين بمدينة بوزنيقة، السبت 12 أكتوبر الجاري، :” أن يصبح محمد أمكراز وزيرا …هذه أعجوبة الزمان“.

وأضاف العثماني بابتسامة عريضة متسائلاً ” واش نتوما كونتو متوقعينها…تا حد مكان متوقعها …أبداً …لذالك حزب العدالة والتنمية دائما يصنع المعجزات“.

ويشار إلى أن المحامي والكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية، محمد أمكراز قد تولى حقيبة التشغيل والإدماج المهني خلفاً لزميله في الحزب محمد يتيم الذي سلمه مفاتيح الوزارة يوم الخميس 10 أكتوبر .

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