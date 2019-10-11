ضبط تشكيلة من الممنوعات في بيت تاجر مخدرات بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

وجرى توقيف المشتبه فيه بحي الحاج المختار بمنطقة بني مكادة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 1390 قرص طبي مخدر وثلاثة غرامات من مخدر الكوكايين، فضلا عن كيلوغرامين ونصف من مخدر الشيرا، و36 كيلوغراما من سنابل الكيف و5 كيلوغرامات من مسحوق طابا، وكذا 71 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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