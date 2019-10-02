في ظرف 5 أيام..أمن وجدة يوقف 1430 شخصا ويحجز الاطنان من المواد الغذائية المهربة

هبة بريس : وجدة

أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 شتنبر 2019، عن توقيف ما مجموعه 1430 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 1071 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، فيما تم توقيف 359 من المشتبه فيهم الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية المختصة.

‎كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 05 كيلوغرامات و6 غراما من مخدري الشيرا والكيف، بالإضافة إلى 502 قرصا مهلوسا و302 قنينة من الخمور المهربـة، علاوة على الأطنان من المواد الغذائية والأكياس البلاستيكية المهربة، كما تم حجز 22 سلاحا أبيضا.

و تندرج هذه العمليات الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف مكونات ولاية أمن وجدة من أجل تدعيم المقاربة الاستباقية للاحتواء كل مظاهر الجنوح والانحراف.

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