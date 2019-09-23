الحكم بـ6 سنوات سجنا على مصور فيديو ” شرملة ” شاب بالبيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإدانة شخصين قاما بتشويه وجه شاب بحي « مولاي رشيد » في مدينة الدار البيضاء، بالسجن النافذ.

و أدانت المحكمة المعتديين الاثنين بـ 14 سنة سجنا نافذا مناصفة بينهما، بعد قيامهما بتشويه وجه شاب، في الشارع العام.

كما قررت المحكمة بالحكم على مصور شريط الفيديو، الذي أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعية، بالسجن لمدة 6 سنوات.

وكان مواطن قد وثق شريط فيديو لشخص تعرض لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض، بالدار البيضاء، وخلف نشره (الفيديو) غضبا واسعا بين المواطنين، بسبب بشاعة المشهد الذي أظهره

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