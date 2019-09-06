توقيف مهاجر مغربي قتل عشيقته وأضرم النار في جثتها بايطاليا

عبد اللطيف الباز _ هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية الإيطالية توقيف مهاجر مغربي على خليفة ارتكابه جريمة قتل راحت ضحيتها مواطنة مغربية مقيمة بإيطاليا كانت تربطه علاقة غرامية مع الضحية.

وحسب مصادر رفيعة المستوى الموقوف يدعى “غ ع ” تم إعتقاله على متن قطار في منطقة “فينتيميليا” الحدودية كان بصدد الفرار الى الديار الفرنسية لكن يقضة العناصر الأمنية لم تدع له مجال للهروب بعد تنقيطه بواسطة الناضمة الإلكترونية تبين أنه يشكل موضوع مدكرة بحث دولية ، وتعود تفاصيل القضية حيت كان عشيق الفتاة المغربية، البالغة من العمر 32 سنة، والتي عثر عليها متفحمة الثلاثاء الماضي جثة متفحمة في مزرعة ببلدة “كاستيلو دارجيلي”، في محافظة “بولونيا”، بجهة “إيميليا رومانيا، وسط إيطاليا.

حيت اصدرو المحققون مدكرة بحث دولية في حقه بإشراف من المدعي العام ، باعتباره المتورط الوحيد في هده الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها كاستيلو دارجيلي”.

وتم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحت والتقديم لتقول العدالة الكلمة في حقه.

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