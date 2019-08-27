رسميا .. خليلوزيتش يعلن اللائحة النهائية ومفاجآت في القائمة

هبة بريس -

كشف وحيد هاليلهودزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول، مساء اليوم الثلاثاء 27 غشت 2019 عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي ستخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

وشهدت اللائحة غياب عميد الأسود، المهدي بنعطية وخالد بوطيب وامبارك بوصوفة ومروان داكوستا وحضور أسماء جديدة من قبيل عصام الشباك الذي سبق المنادة عليه ولم يحمل قميص الأسود وعمر بوطيب ووليد الكرتي وعودة جواد الياميق ووليد أزارو.

ووجه وحيد هاليلهودزيتش الدعوة إلى 27 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

1

ياسين

بونو

خيرونا الإسباني

2

منير

المحمدي الكجوي

مالقا الاسباني

3

أحمد رضا

التكناوتي

الوداد الرياضي

4

أنس

الزنيتي

الرجاء الرياضي

5

نبيل

درار

فيرنبخشه التركي

6

عمر

بوطيب

الرجاء الرياضي

7

عصام

شباك

مالطيا التركي

8

بدر

بانون

الرجاء الرياضي

9

جواد

ياميق

جنوة الإيطالي

10

غانم

سايس

ولفرهامبتون الإنجليزي

11

يونس

عبد الحميد

ستاد ريمس الفرنسي

12

فؤاد

شفيق

ديجون الفرنسي

13

عبد الكريم

باعدي

حسنية أكادير

14

يوسف

أيت بناصر

موناكو الفرنسي

15

سفيان

أمرابط

هيلاس فيرونا الإيطالي

16

المهدي

بوربيعة

ساسولو الإيطالي

17

فيصل

فجر

خيطافي الإسباني

18

وليد

الكارتي

الوداد الرياضي

19

عادل

تاعرابت

بنيفكا البرتغالي

20

يونس

بلهندة

غلطة سراي التركي

21

حكيم

زياش

أجاكس أمستردام الهولندي

22

نور الدين

أمرابط

النصر السعودي

23

وليد

أزارو

الأهلي المصري

24

رشيد

العليوي

أنجي الفرنسي

25

سفيان

بوفال

ساوثهامبتون الإنجليزي

26

أمين

حارث

شاكله 04 الألماني

27

المهدي

كارسيلا

سطندار دولييج البلجيكي

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