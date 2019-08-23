انتحار ثلاثينية من غرفة فندق مصنف بأكادير

احمد وزروتي – هبة بريس

سقطت سيدة صباح اليوم الجمعة، من الطابق الثالث لفندق مصنف من الدرجة الرابعة بأكادير بالمنطقة الشاطئية ، في محاولة منها إلى وضع حد لحياتها، من نافذة أحد غرف المؤسسة الفندقية.

وذكرت مصادر هبة بريس الموثوقة والحصرية، أن المعنية ، والمسماة: ه ب ، والتي تبلغ من العمر 35 سنة، والمنحدرة من مدينة البيضاء، حاولت الانتحار ، حسب تصريحها لأسباب عائلية محضة، وأن أحدا لم يقم بدفعها من النافذة، خصوصا وأن النافذة التي سقطت منها، تعود لغرفة أخرى غير تلك التي تكتريها هي في الفندق، مما يطرح التساؤل حول وجودها بتلك الغرفة التي يكتريها شخص آخر.

وفور علمهم بالأمر، قامت عناصر الوقاية بحمل المصابة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات، بعد إصابتها بكسور وجروح متفاوتة.

هذا وقد فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة دواعي وأسباب الحادث.

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