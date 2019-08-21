جريمة بشعة تهز سيدي سليمان .. ذبح زوج وزوجته داخل منزلهما

هبة بريس

استيقظت ساكنة مدينة سيدي سليمان، صباح يومه الأربعاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها زوجة وزوج “في حالة الخطر”.

تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، تعود الى اكتشاف جثتي الضحيتين “مهندس وزوجته” غارقين في دمائمهما داخل منزلهما بسيدي سليمان.

وأضاف ذات المصدر، أن خادمة البيت التي وصلت كعادتها في الصباح، حيث صدمت بمشهد الجريمة البشعة، وجثتي الضحيتين التي تظهر عليهما أثار العنف واصابات على مستوى العنق والبطن ، قبل أن تتصل بالمصالح المعنية.

وفور علمها بالواقعة، حلت السلطات المحلية والعناصر الامنية على عجل بعين المكان، حيث نقلت جثة الزوجة الى مستودع الاموات، ونقل الزوج الذي وصفت حالته بالخطيرة الى المستشفى الاقليمي، كما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات وتفاصيل الحادث.

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