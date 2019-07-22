أحيزون رئيسا لجامعة ألعاب القوى لولاية جديدة

هبة بريس - القسم الرياضي

انتخبت الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عبد السلام أحيزون، رئيسا لها، للولاية الثالثة على التوالي، وذلك خلال الجمع العام العادي الذي احنضنته العاصمة الرباط.

وشهد الجمع مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقرير مراقب الحسابات والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2019، إضافة إلى مناقشة التقرير المالي، قبل أن يتم انتخاب أحيزون على رأس الجامعة.

وعرف الجمع انسحاب البطل الأولمبي هشام الكروج، الذي ترشح للمنصب، وذلك احتجاجا على ترشح أحيزون للولاية الثالثة، وهو ما رآه بالأمر غير القانوني، بالرغم من إقرار الهيئة الساهرة على الجمع بقانونية الترشح.

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