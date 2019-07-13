انتحار أم لثلاثة أطفال بشفشاون في ظروف غامضة

مصادر من المنطقة أوضحت أن الهالكة وهي أم لثلاثة أطفال قامت بشنق نفسها بواسطة حبل بسقف المنزل بعد صلاة الجمعة مما خلف حالة من الصدمة والحزن لدى عائلتها وجيرانها .

ورجحت ذات المصادر ان تكون اضطرابات نفسية قد دفعت بالهالكة الى وضع حد لحياتها شنقا حيث تم نقل جثتها صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون من اجل اخضاعها للتشريح الطبي ، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي اجراءاتها المسطرية بغية تحديد ظروف وملابسات الواقعة .