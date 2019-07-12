انطلاق المرحلة الثانية من استعدادات الرجاء للموسم المقبل

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 17:54
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هبة سبور – شفيق عنوري

انطلقت اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من استعدادات فريق الرجاء الرياضي، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للموسم الكروي المقبل، وذلك بمدينة أكادير.

وأجرى “النسور الخضر”، صباح اليوم الجمعة، حصة تدريبية تم تخصيص حيزها الأكبر للجانب البدني واللياقي، إضافة إلى بعض التمارين التكتيكية.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون حصة ثانية مساء اليوم، ستخصص بالكامل لبعض التمارين التقنية والتكتيكية.

وفي الليل سيقوم لاعبو الفريق “الأخضر” بحصص تدليك، من أجل استعادة الطراوة البدنية.

يشار إلى أن تداريب الرجاء يشرف عليها كارتيرون إضافة إلى مساعديه الجديدين، طلال القرقوري وهشام أبوشروان.

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