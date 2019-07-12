شرطة فاس توقف شخصا بتهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة الطرقية بحي “عين الشقف”، مباشرة بعد قدومه على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 2458 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، وورقة مالية مزورة من فئة 200 درهم، علاوة على هاتفين نقالين ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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