موعد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 09:33
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

اكتملت مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد فوز تونس على مدغشقر، ليكتمل عقد المربع الذهبي.

وتنظم مصر نسخة الأمم الأفريقية الحالية التي بدأت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي.

وتأهل منتخب تونس على حساب مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب الجزائر على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تلعب مباراة النهائي يوم الجمعة التاسع عشر من يوليو على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وفيما يلي موعد مباريات نصف النهائي:

الجزائر ضد نيجيريا يوم الأحد الساعة السادسة مساءً

تونس ضد السنغال يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بلماضي: سأبدأ الاستعداد لمواجهة نيجيريا بداية من الليلة

أكد المدرب الجزائري “جمال بلماضي” أن المقابلة كانت جد صعبة أمام فريق كوت ديفوار الذي كان م…