بتهم الخيانة الزوجية وانتحال صفة والسب والقذف .. اعتقال قيادي استقلالي بالحاجب

ع محياوي – هبة بريس

اعتقلت مصالح الأمن بالحاجب، أول أمس الثلاثاء، الكاتب الإقليمي للشبيبة الإستقلالية بالحاجب ( أـ ب ) البالغ من العمر 36 سنة، بسبب “الاشتباه في تورطه في جرائم مختلفة منها الخيانة الزوجية، والتشهير، وانتحال صفة صحافي، والسب والقذف عبر شبكة التواصل الاجتماعي، والسكر العلني البين والضرب والجرح، ونشر وقائع خيالية على مؤسسات ينظمها القانون، ونشر أخبار زائفة من شأنها زعزعة استقرار النظام العام”.

وبحسب مصادر ” هبة بريس “، فإن توقيف المشتبه به بالمنسوب إليه، جاء بناءً على الشكايات المقدمة ضده لدى المصالح المختصة، من طرف رئيس جماعة الحاجب ومدير ثانوية ابن الخطيب، وزوجته وشخصان من مدينة الحاجب.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه تم توقيفه ليلة الإثنين-الثلاثاء الماضي، متلبسا في الخيانة الزوجية والسكر العلني وتسهيل استعمال المخدرات بمقر مقاولته بشارع الحسن الثاني بالحاجب، وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل قرار المحكمة بمتابعته رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال في انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة اليوم الخميس.

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