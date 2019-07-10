النيران تشتعل بحافلة للنقل العمومي في حادثة سير خطيرة بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-07-10 - 12:57
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهد شارع الجولان بمدينة تطوان صباح اليوم الاربعاء حادثة سير خطيرة اسفرت عن اصابة 8 اشخاص اصابات متفاوتة الخطورة اثر اصطدام حافلة للنقل العمومي باحدى البنايات وسيارة خفيفة .

وحسب مصادر “هبة لريس” فالحادث اسفر عن اصابة عدد من ركاب الحافلة وتهشيم واجهة احدى البنايات فيما اشتعلت النيران بكثافة في الحافلة في مشهد وصف بالمروع .

ورجحت مصادرنا ان تكون اسباب الحادثة تعود الى فقدان سائق الحافلة السيطرة على المقود حيث كادت الواقعة ان تتحول الى فاجعة لولا الالطاف الالهية .

 

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