النيران تشتعل بحافلة للنقل العمومي في حادثة سير خطيرة بتطوان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهد شارع الجولان بمدينة تطوان صباح اليوم الاربعاء حادثة سير خطيرة اسفرت عن اصابة 8 اشخاص اصابات متفاوتة الخطورة اثر اصطدام حافلة للنقل العمومي باحدى البنايات وسيارة خفيفة .

وحسب مصادر “هبة لريس” فالحادث اسفر عن اصابة عدد من ركاب الحافلة وتهشيم واجهة احدى البنايات فيما اشتعلت النيران بكثافة في الحافلة في مشهد وصف بالمروع .

ورجحت مصادرنا ان تكون اسباب الحادثة تعود الى فقدان سائق الحافلة السيطرة على المقود حيث كادت الواقعة ان تتحول الى فاجعة لولا الالطاف الالهية .

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