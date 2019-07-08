ملف الوداد لدى “الطاس” بخصوص “فضيحة رادس” يحقق تقدما إيجابيا

هبة سبور – شفيق عنوري

حقق ملف نادي الوداد البيضاوي، لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، بخصوص “الفضيحة” التي شهدها لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الفريق “الأحمر”، والترجي التونسي، تقدما إيجابيا.

وجاء التقدم بعد تقديم كل من الحكم الغامبي بكاري غساما، ومندوب الموريتاني للقاء، أحمد ولد يحيى، تقريرهما، والذي لم يتضمن بشكل نهائي انسحاب الوداد من المباراة.

وأورد غاساما في تقريره أن الفريق المغربي لم ينحسب، وأنه تفاجأ بتعطل تقنية الـVAR، فيما أكد مندوب الموقعة أنه من أعطى الأمر بإنهاء اللقاء بسبب الظروف القاهرة.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة “الطاس” قراره النهائي بخصوص الواقعة قبل الـ31 من شهر يوليوز الجاري.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد قرر إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبر محايد.

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