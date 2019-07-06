“الديستي”: إيقاف فلسطيني يتاجر بالعملات الافتراضية لفائدة التنظيمات الإرهابية بالمحمدية

هبة بريس

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه تم، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إيقاف مواطن فلسطيني مقيم بمدينة المحمدية، يوم 27 يونيو 2019 ، للاشتباه في تورطه بالمتاجرة بالعملات الافتراضية لفائدة التنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار المجهودات المبذولة من أجل محاربة الإرهاب ومصادر تمويله.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم السبت، أن الأبحاث أكدت أن المعني بالأمر راكم تجربة كبيرة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية من خلال نشاطه على مستوى مجموعة من منصات التداول الافتراضية، حيث استطاع نسج شبكة واسعة من الزبائن، لها امتدادات بالعديد من دول العالم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تقديم المشتبه به إلى العدالة بتاريخ 4 يوليوز 2019، بتهمة “تلقي أموال من العموم والقيام بعمليات ائتمانية بدون ترخيص”، والتي أمرت بإيداعه بالسجن الاحتياطي.

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