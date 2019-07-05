الجماهير المغربية تشعل مواقع التواصل بعد مغادرة المنتخب للكان

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أثارت خسارة المنتخب المغربي امام بنين ومغادرته بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بفارق ركلات الترجيح 4/1، بعد التعادل 1/1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام، غضب الجماهير المغربية والعربية، التي كانت تمني النفس بأن يكون “أسود الأطلس” أحد المنافسن على اللقب.

وصبّت الجماهير المغربية خاصة، والعربية على وجه العموم، جام غضبها على لاعبي “أسود الأطلس”، محمّلين إياهم الفشل في البطولة القارية، بعد المستوى المتواضع الذي ظهروا به خلال لقاء بنين.

ودشنت الجماهير وسماً تحت اسم ” باي المغرب ” انهالت خلاله التغريدات الغاضبة من المستوى الهزيل والإخفاق في إحراز اللقب والوداع بشكل غير مقبول من دور الستة عشر.





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