الجماهير المغربية تشعل مواقع التواصل بعد مغادرة المنتخب للكان

نُشر بتاريخ :  2019-07-05 - 21:18
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أثارت خسارة المنتخب المغربي امام بنين ومغادرته بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بفارق ركلات الترجيح 4/1، بعد التعادل 1/1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام، غضب الجماهير المغربية والعربية، التي كانت تمني النفس بأن يكون “أسود الأطلس” أحد المنافسن على اللقب.

وصبّت الجماهير المغربية خاصة، والعربية على وجه العموم، جام غضبها على لاعبي “أسود الأطلس”، محمّلين إياهم الفشل في البطولة القارية، بعد المستوى المتواضع الذي ظهروا به خلال لقاء بنين.

ودشنت الجماهير وسماً تحت اسم ” باي المغرب ” انهالت خلاله التغريدات الغاضبة من المستوى الهزيل والإخفاق في إحراز اللقب والوداع بشكل غير مقبول من دور الستة عشر.


ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

لاعبان مغربيان يعتزلان اللعب الدولي بعد الإقصاء

تعرضت أمال لاعبي المنتخب الوطني المغربي لرجة قوية بعد الاقصاء المر أمام البينين برسم ثمن ن…