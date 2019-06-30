طنجة : انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بشاطئ “البلايا”

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثة طفل لقد مصرعه غرقا بشاطئ البلايا عشية اليوم الاحد 30 يونيو الجاري .

وتمكن غطاسون تابعون للوقاية المدنية من انتشال الجثة، التي تعود لطفل كان رفقة اسرته بالشاطئ المذكور قبل ان يلقى مصرعه غرقا بعدما كان يمارس السباحة في غفلة من اسرته .

وفور توصلهم بالخبر، انتقلت فرقة من الوقاية المدنية من أجل انتشاله، حيث تم نقله الى مستودع الأموات دوق دي طوفار بطنجة، فيما تم فتح تحقيق بهذا الخصوص من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.

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