درار: من المبكر القول بأن المغرب مرشح للفوز باللقب

هبة سبور – القاهرة

اعتبر نبيل درار لاعب المنتخب الوطني المغربي، أن الحديث عن ترشيح “أسود الأطلس” للفوز باللقب الإفريقي، سابق لأوانه، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار، بهدف نظيف.

وقال درار في تصريحات إعلامية:”من المبكر ترشيح المغرب للفوز بكأس الأمم الإفريقية، أمامنا مباراة ثالثة، سنسعى للانتصار فيها، وبعدها سنستعد للمباريات واحدة تلو الأخرى”.

وأضاف:”لقد جهزنا لمباراة كود ديفوار وكنا جيدين في المباراة، لم نترك لهم مساحات وانتهت كل المواجهات الفردية لصالحنا”.

وكان المنتخب المغربي قد حسم تأهله مبكرا، بعدما نجح في الفوز على ساحل العاج بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

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