فاجعة بشواطئ سيدي ايفني.. انتشال 6 جثث غرقى والبحث عن 34 مفقود

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر خفر السواحل حتى الساعات متأخرة من ليلة الخميس – الجمعة، من إنتشال 6 جتث، بينما لازال العديد من المفقودين لم تظهر جتثهم بعد حادث انقلاب قارب للهجرة السرية بسواحل سيدي إفني.

القارب المنقلب على شاطئ “بومرسال” بجماعة صبويا ، كان يقل حوالي 40 مرشحا للهجرة السرية، يتحدر أغلبهم من أقاليم جنوب المملكة .

ومن ضمن الضحايا الستة أم ورضيعها كانو على متن قارب يحمل أربعين مهاجر سري، كانوا متوجهين نحو جزر الكناري في رحلة غير نظامية.

هذا وقد تم نقل جثث الضحايا نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني، موازاة مع استئناف البحث صباح اليوم الجمعة 28 يونيو، على أمل العثور على جتث ضحايا أخرين.

وفتحت السلطات الامنية تحقيقا موسع تحت اشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول الى منظمي رحلات ” الموت” خصوصا بعد تسجيل عدد من الفواجع السابقة .

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