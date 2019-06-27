البيضاء..هل ستعيش سباتة السلام بعد اعتقال اشهر مروج للماحيا

هبة بريس_ البيضاء

سؤال أصبح يفرض نفسه بقوة يتردد على الألسن وفي الطرقات والمجالس ولدى متتبعي الشأن المحلي مفاده، هل ستعيش منطقة سباتة وبالضبط بحي جميلة 4 بمدينة الدارالبيضاء الأمن والأمان والطمأنينة والسلام بعد توقيف أبرز مروجي مسكر الحياة أو ما يطلق عليه لدى عامة الناس بــ”الماحيا”، التي باتت السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الجريمة والاعتداءات و”التعربيط في الشوارع العامة”.

اعتقال أكبر مروج هذه المادة المسكرة، جاء بعد حملة أمنية منسقة قادت الأمنيين إلى مداهمة وكر بيع هذه المادة، أسفرت عن اعتقال ثلاثة اخوة فيما لاذ أحد آخر بالفرار إلى وجهة مجهولة لازالت الأبحاث جارية لاعتقاله.

العملية النوعية التي تجندت لها العديد من عناصر الأمن بالمنطقة، اسفرت عن حجز ما يفوق 100 لتر من مسكر ماء الحياة.

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