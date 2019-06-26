شاحنة تردي سائق دراجة نارية جثة هامدة بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

اهتز إقليم الجديدة، أمس الثلاثاء، على وقع حادثة سير مأساوية، أودت بحياة رجل بتراب إقليم الجديدة.

الحادثة وقعت، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، إثر اصطدام قوي من الواجهة الأمامية، بين شاحنة من الحجم الصغير (كاميونيت)، ودراجة نارية، على الطريق الجهوية رقم: 301، الرابطة بين عاصمة دكالة، والمنطقة الصناعية للجرف الأصفر.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، صاحبة الاختصاص الترابي، والتابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح النازلة حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية لتحديد ملابسات الحادثة المميتة، وانتدبت سيارة إسعاف أقلت جثة الضحية إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في إطار البحث القضائي، في مستودع حفظ الأموات.

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