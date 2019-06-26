إمزورن.. تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية إمزورن بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة مسجلة بالمغرب، وبرفقتهما مرشحين (02) للهجرة غير الشرعية، كانا قد تسلما منهما مبالغ مالية بدعوى تهجيرهما سرا نحو إسبانيا، كما أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهما يشكلان أيضا موضوع شكايات مماثلة مسجلة في حقهم من طرف أربعة أشخاص تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة منظمين آخرين للهجرة السرية، جرى ضبطهم بالجماعة القروية أيت يوسف واعلي، والذين تم العثور بحوزتهم على زورق مطاطي مجهز بمحركين، يشتبه في استخدامه في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقد تم، بحسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كل المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

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